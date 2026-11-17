Повторный процесс по делу Линдси Клэнси начнется 29 марта

Судья Уильям Салливан назначил на 29 марта 2027 года открытие повторного процесса по делу жительницы Массачусетса Линдси Клэнси, убившей трех своих детей. При этом не сообщается, какие обвинения будут против нее выдвинуты.

«Но, если читать между строк, и учитывая тот факт, что она вновь предстанет перед присяжными, окружной прокурор фактически признал, что речь снова пойдет об убийстве первой степени», – заявил адвокат 36-летней женщины Кевин Реддингтон, которому ранее не удалось предотвратить повторный суд.

Напомним: 5 сентября судья Салливан объявил процесс несостоявшимся. Несмотря на то, что факт убийства защита не оспаривала, присяжные так и не смогли прийти к единому мнению.

Согласно материалам дела, в 2023 году Клэнси убила пятилетнюю Кору, трехлетнего Доусона и восьмимесячного Каллана, а затем попыталась покончить с собой, вскрыв вены, но выжила. Дети были задушены эластичными лентами, используемыми при физических упражнениях.

Подсудимая не отрицает, что совершила убийство, однако ее защита настаивала, что она не может нести ответственности за свои действия, находясь в тяжелой послеродовой депрессии. Обвинение представило улики, свидетельствующие, что убийство было преднамеренным и спланированным.

11 присяжных согласились с тем, что Линдси не может нести ответственность за свои действия и должна быть госпитализирована. Еще один член жюри настаивал на том, что убийца должна понести наказание в виде пожизненного тюремного заключения. К единому мнению присяжные не пришли.