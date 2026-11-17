Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1728-й день войны

Минобороны РФ 17 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка и Приколотное. В Сумской области поражены формирования двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Битица и Краснополье. Противник потерял до 175 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 16 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 1 радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Изюм, Новониколаевка и Петровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина, 24 автомобиля и 1 артиллерийское орудие. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Красный Молочар, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» продолжали ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Новопавловка, Криворожье, Сергеевка, Новокриворожье, Софиевка, Святогоровка, Михайловка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 8 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Заливное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Покровское, Русаково Днепропетровской области, Одаровка и Сергеевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 8 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Камышеваха и Кирово Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих, 20 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», управляемая авиационная бомба и 2256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 292821 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31671 танк и других боевых бронированных машин, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36943 орудия полевой артиллерии и минометов, 77440 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.