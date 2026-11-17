Секрет когнитивного здоровья: названы продукты, которые помогают сохранить память после инсульта

Рацион, богатый рыбой, овощами, яйцами, орехами и чаем, способен существенно замедлить угасание памяти и мышления у людей, перенесших инсульт. К такому выводу пришла группа ученых из Китая, исследовавшая связь между питанием и восстановлением когнитивных функций у пожилых пациентов. Результаты работы показывают, что правильная диета может стать таким же важным элементом реабилитации, как и медикаменты.

Специалисты проанализировали данные 552 человек преклонного возраста, столкнувшихся с сосудистой катастрофой. В ходе пятилетнего наблюдения ученые сопоставляли частоту употребления 13 различных продуктов — как в период до заболевания, так и после него — с результатами регулярных тестов на память, внимание и скорость мышления.

Выяснилось, что участники, чей рацион до инсульта был насыщен овощами, рыбой, яйцами, орехами и чаем, демонстрировали значительно более плавное снижение интеллектуальных показателей в период восстановления. Эта тенденция сохранялась и у тех, кто кардинально пересмотрел свои пищевые привычки уже после болезни, увеличив долю овощей, рыбы, яиц, чая и чеснока.

Обратная картина наблюдалась у тех, кто исключал из меню рыбу и овощи: их когнитивные функции угасали гораздо быстрее. Наиболее выраженная корреляция прослеживалась при увеличении потребления рыбы и яиц. Вероятно, этот эффект связан с высоким содержанием в них омега-3 жирных кислот, лецитина и высококачественного белка, которые служат строительным материалом для нейронов и поддерживают целостность клеточных мембран. Чай, в свою очередь, богат полифенолами, обладающими выраженным антиоксидантным действием и защищающими сосуды мозга от дальнейшего повреждения.

Авторы исследования подчеркивают, что поддержание разнообразного и сбалансированного питания играет критическую роль в сохранении когнитивного здоровья после нарушения мозгового кровообращения. Однако они предостерегают от поспешных выводов: данная научная работа фиксирует лишь статистическую связь (корреляцию). Она не доказывает, что именно рыба или чеснок напрямую предотвращают потерю памяти. Не исключено, что люди, следящие за рационом, в целом ведут более здоровый образ жизни или имеют лучший доступ к медицинской помощи. Тем не менее, для практикующих неврологов и гериатров диета пациента должна рассматриваться как полноправный инструмент терапии наравне с физической реабилитацией и приемом препаратов.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

Изображение: разработано Мagnific.