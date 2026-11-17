Минобороны РФ отчиталось о рекордных перехватах украинских БПЛА на фоне разрушения Крымского моста

Во вторник, 17 ноября, минобороны РФ заявило о рекордных перехватах украинских БПЛА: 1441 за ночь, 2256 за сутки.

Утверждается, что ночью беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Крыма, Краснодарского края и акваториями Азовского и Черного морей.

При этом российские власти признали, что в результате украинской ракетно-дроновой атаки был причинен серьезный ущерб Крымскому мосту: арка автомобильного моста и ряд пролетов рухнули, автомобильное движение через который прервано на неопределенное время.

Кроме того, были нанесены удары по нефтехимическому комплексу в Салавате (Башкортостан) и другим целям.

Отметим, что, по состоянию на полдень 17 ноября, ВСУ не опубликовали данные по ночным ударам, осуществленным российскими военными. ГСЧС Украины пишет о жертвах в Киеве и Кировоградской области в результате российских ударов.