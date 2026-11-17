Президент Зеленский сообщил подробности «беспрецедентного» удара по Крымскому мосту

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Крымскому мосту, нанесенный в ночь на 17 ноября. По его словам, речь идет о беспрецедентной операции, начатой несколько недель назад.

«Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие обозначенные объекты на пути к конечной цели. Для этого были задействованы «Довбуш», «Вендета», «Да Винчи», «Сичень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламинго» и Р-360 «Нептун»», – рассказал глава государства.

«Сегодня, уже на ключевом этапе, образцово проявили себя беспилотники «Паляниця», поразившие автомобильную часть моста, а также ракеты «Нептун», дроны «Рута» и FP-5, поразившие железнодорожную часть. С помощью «Фламинго» наши воины осуществили управляемое поражение – и связь сработала на отлично до последних секунд», – добавил он.

Служба безопасности Украины сообщили, что операция заняла около месяца и состояла из семи этапов, при участии всех сил обороны. В ночь на 17 ноября спецназ «Альфа» СБУ обстрелял автомобильную часть Крымского моста ракетами-дронами «Паляниця», после чего он обрушился в воду. «Автомобильная часть мертва, и ни одна машина по ней не проедет», – говорится в заявлении.

«Для оккупантов это не символический удар. Мост был главной артерией, по которой на полуостров и дальше на юг Украины поступали горючее, боеприпасы, техника и личный состав. Осенью пали мосты через Чонгар и в Геническе. Теперь очередь дошла и до Керченского. Сухопутных путей в Крым у оккупантов остается всё меньше. Каждый час без движения по мосту означает, что российские группировки на юге недополучают то, без чего не могут воевать», – сообщил генеральный штаб ВСУ.