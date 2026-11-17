Британский флот намерен превращать обычные рыболовные суда в охотников за субмаринами

Норвежская компания Kongsberg Maritime представила беспилотное судно для Королевских ВМС Великобритании Arctic Hunter, предназначенное для поиска подводных лодок в Арктике и Северной Атлантике.

Оно создано совместно с компанией Thales UK (гидроакустика, связь) на базе обычного рыболовного судна. Безэкипажная версия оснащена технологиями автономной навигации и датчиками для поиска подводных лодок. Непосредственно строительством судов будет заниматься компания Balaena Maritime.

Судно рассчитано на выполнение автономных миссий продолжительностью до двух месяцев. Место его будущего базирования – опорная база за Полярным кругом. При проектировании корабля особый акцент был сделан на его акустической малозаметности за счет снижения шума работы двигателя и винтов. На нем будут установлены пассивный гидролокатор для поиска подводных лодок с буксируемой антенной и защищенная система связи.

Arctic Hunter станет частью программы Королевских ВМС Type 92, которая является частью концепции гибридного флота. С принятием его на вооружение британский флот расширит свою сеть подводного наблюдения с помощью коммерческих судов, оснащенных специальными датчиками.Источник — The War Zone