«Компьютерра» назвала победителей премии «Герои нового энтерпрайза 2026»

Издание «Компьютерра» подвело итоги второй ежегодной премии «Герои нового энтерпрайза». В 2026 году на участие поступило более 470 заявок в 31 номинации. Награды получили руководители, компании, продукты и проекты в области искусственного интеллекта, корпоративного ПО, инфраструктуры, кибербезопасности, финтеха, разработки и открытого кода.

Премия объединяет проекты, которые уже вышли за пределы идеи и показали результат в реальной эксплуатации, внедрении или развитии рынка. Помимо основных победителей, редакция отдельно отметила собственным выбором проекты, которые выделились технологическим подходом, масштабом или потенциалом.

В числе победителей 2026 года — исполнительный директор «Киберпротекта» Елена Бочерова в номинации «Лидер года», «Яндекс» в категории «Экосистемный лидер», «Турбо Облако» в номинации «Прорыв года», «Система ТЕЗИС» с ИИ-кейсом для «Росгосстраха», ITGLOBAL.COM в категории ИИ-инфраструктуры и ESM-платформа «Диво» ИТ-экосистемы «Лукоморье» в номинации «Продукт года».

Среди инфраструктурных проектов победу получила «Базальт СПО» с платформой «Альт Виртуализация», а хостинг-провайдер RUVDS был отмечен за проект RUVDSSat1 — орбитальный микро-ЦОД с Linux-сервером, доступным разработчикам. Лидером кибербезопасности для бизнеса стала UserGate.

В отраслевых и общественных категориях победили BSS с системой управления корпоративными знаниями для «Технологий Доверия», «РТК-ЦОД» с проектом «Облако в добрые руки», МТС с проектом ИИ-трансформации Российской государственной библиотеки и Runtime Radar от Positive Technologies в номинации «Мос.Хаб: Открытый код год».

В пользовательских номинациях победителями стали «2ГИС», «Россельхозбанк», студия «Хорошие игры» с проектом «Лествица» и Anker с наушниками Soundcore Liberty 5 Pro.

Отдельные награды «Выбор редакции» получили AI Talent Hub Университета ИТМО, Московский кластер видеоигр и анимации, «Трамплин Электроникс», «Цифровая архитектура от СБЕРа», Wheelies, Selectel, «Графтех», «Альфа-Ментор», ГК «Цифра» и «Гарда». Специальные призы за развитие профессионального ИТ-сообщества получили South HUB и ULCAMP.

«Мы проводим премию во второй раз, и если в прошлом году мы получили всего 150 заявок, то в этом — больше 470. Номинаций также стало больше, мы растем, поэтому вокруг нас растет и технологическое сообщество. Все больше компаний, команд и специалистов готовы открыто рассказывать о своих проектах, разработках и результатах. “Компьютерре” важно находить такие истории, знакомить с ними рынок и помогать сильным технологическим решениям становиться заметнее», — отметила главный редактор «Компьютерры» Элиза Новикова.

По словам коммерческого директора «Компьютерры» Марии Рокутовой, задача премии — давать участникам практический результат и создавать условия для новых деловых связей между разработчиками, заказчиками, интеграторами и потенциальными партнерами.

Церемония награждения пройдет 2 декабря 2026 года в павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве. Победители и желающие посетить мероприятие могут связаться с редакцией по адресу news@computerra.ru, а также обратиться к главному редактору Элизе Новиковой или коммерческому директору Марии Рокутовой.

Премия «Герои нового энтерпрайза» проводится «Компьютеррой» ежегодно и отмечает людей, компании и проекты, которые создают работающие технологические продукты, внедряют их в реальной инфраструктуре и меняют российский ИТ-рынок.

Изображение: https://www.computerra.ru/