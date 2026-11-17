Зубы рассказали правду: ученые нашли скелет подростка, который застал приход земледелия

На острове Сейере в Дании ученые заново изучили почти полный мужской скелет, обнаруженный еще в 1956 году в ракушечном кургане Рёдхальс. Благодаря современным методам анализа исследователям удалось восстановить биографию человека, который стал живым свидетелем глобального цивилизационного сдвига — перехода от охоты и собирательства к земледелию. Мужчина ростом около 1,55 метра, принадлежавший к коренным западноевропейским охотникам-собирателям, умер в возрасте 30–40 лет примерно 5800 лет назад.

Ключом к разгадке его образа жизни стали зубы. Проведенный изотопный анализ эмали позволил буквально послойно, как кольца на дереве, восстановить историю его питания с самого раннего детства. Первые годы жизни он провел на побережье, основу его рациона составляли моллюски и рыба из мелководных заливов. Однако картина начала меняться примерно в 11 лет: в меню подростка стало больше глубоководной рыбы, такой как треска и пикша. Но самым важным открытием стал период полового созревания. В это время доля наземного белка в его диете резко возросла, достигнув показателей, которых исследователи не встречали ни у одного из 65 других изученных мезолитических охотников-рыболовов региона.

Точный источник этой пищи изотопы указать не могут — это могли быть как дикие животные, так и продукты первых фермеров. Однако контекст находки склоняет ученых ко второму, более интригующему варианту. Радиоуглеродное датирование определило время его смерти между 3930 и 3710 годами до нашей эры. Это был период, когда на датские острова уже начали проникать первые скотоводы с континента.

Вероятнее всего, мужчина начал потреблять мясо одомашненных животных и, возможно, первые злаки. На активное взаимодействие с новой культурой указывает и способ его погребения. Захоронение в кургане Рёдхальс лишено типичных черт каменного века и демонстрирует элементы, характерные для ранних земледельческих обрядов. Это позволяет предположить, что он не просто потреблял новую пищу, но и постепенно перенимал социальные практики пришельцев.

Генетический анализ подтверждает его мезолитические корни: Рёдхальс остается самым поздним известным в Скандинавии человеком с чисто охотничьим ДНК-профилем, не затронутым генами первых европейских фермеров с Ближнего Востока. Это делает его уникальной фигурой. Он принадлежал к уходящей натуре, но его организм уже адаптировался к новой реальности.

Ученые, однако, призывают к осторожности в выводах. Поскольку речь идет об одном индивиде, невозможно точно сказать, насколько массовым было это явление. Был ли этот подросток изгоем, пытавшимся примкнуть к фермерам, или, наоборот, элитным посредником между двумя мирами? Останки из Рёдхальса — это не статистика, а личная история выживания на границе миров. Тем не менее, этот скелет служит важнейшим доказательством того, что смена эпох не была одномоментным завоеванием. Это был долгий процесс сосуществования, культурного обмена и постепенной трансформации образа жизни, где старые и новые люди десятилетиями жили бок о бок, обмениваясь не только товарами, но и элементами своего быта.

Итоги работы ученых опубликованы в Antiquity.

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