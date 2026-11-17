Удар по Крымскому мосту — в России создали правительственную комиссию и возбудили дело о терроризме

Следственный комитет РФ начал уголовное расследование в связи с повреждением Крымского моста в результате украинского удара. «Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками вооруженных формирований Украины на Крымский мост (ст. 205 УК РФ)», – сообщило ведомство.

«16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений», – заявил представитель комитета.

Пресс-служба правительства РФ сообщила, что в ближайшее время состоится заседание правительственной комиссия по ликвидации последствий атаки. Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин. Как сообщается, в рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения.