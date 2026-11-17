Новый цвет «зелёной» энергетики: учёные снизили стоимость компонентов для солнечных ячеек

Химики Института органического синтеза имени И. Я. Постовского УрО РАН с помощью недорогой и экологичной технологии получили два новых органических красителя, которые могут лечь в основу материалов для солнечных элементов. Оба соединения дешевы в производстве, поглощают свет во всём видимом диапазоне, а солнечные элементы на их основе работают при температурах от –30°C до 60°C. На основе технологии можно создавать доступные полупрозрачные солнечные панели для агрокомплексов и объектов эко-архитектуры, а также автономные датчики, стабильно работающие от комнатного искусственного света. Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в New Journal of Chemistry.

Обычные кремниевые панели преобразуют свет в электричество с эффективностью около 25%, но их производство дорого, а очистка материала сложна. Более дешёвая альтернатива — неорганические полупроводники (тонкие оксидные слои), покрытые светочувствительными красителями: когда краситель поглощает свет, он возбуждается и передаёт электрон в полупроводник, и таким образом возникает ток. Главные плюсы таких устройств — дешевизна и способность работать не только на солнце, но и при комнатном освещении, поэтому их можно использовать для питания автономных датчиков и мелкой домашней электроники. При этом для развития технологии важно расширять спектр доступных светочувствительных молекул, поскольку соединений с оптимальными характеристиками пока известно сравнительно немного.

Красители синтезировали на основе индолокарбазола — жёсткой плоской молекулы из нескольких ароматических колец, которая используется в органической электронике и хорошо проводит электроны, а также устойчива к нагреву. Чтобы основа прочно прикрепилась к полупроводнику, к ней «пришили» два «якоря» на основе органической кислоты. В отличие от традиционных методов, требующих переходных металлов, авторы применили «безметалльный» подход: это значительно упростило очистку конечных веществ, позволило получать самые разнообразные структуры для тонкой настройки параметров и не потребовало дорогих реагентов, что удешевило производство. Один краситель содержал атомы фтора, другой — нет; оба улавливают видимый свет эффективнее аналогов и выдерживают нагрев до 260°C.

В лабораторных образцах элемент с красителем без фтора при комнатной температуре преобразовал свет в электричество с эффективностью 3,3%, а его аналог с фтором — только с 1,9%. Дело в том, что после передачи электрона проводнику краситель должен восстановиться, чтобы снова улавливать свет, и в молекуле с фтором этот процесс шёл медленнее. Лучший образец при –30°C показал эффективность 1,5%, при 60°C — 3%, максимум (3,4%) — при 40°C; после повторных циклов нагрева и охлаждения характеристики полностью восстанавливались, а значит, краситель не разрушается. Как отмечают авторы, даже 3,3% достаточно для автономного питания маломощных устройств — датчиков температуры, влажности, движения или дыма.

Фото: тестирование параметров опытного образца доказывает, что элементы на органических красителях работают даже в условиях стандартного офисного или домашнего освещения. Источник: Родион Нарудинов / УрФУ