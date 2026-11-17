В Греции предотвращен теракт, планируемый иранскими сателлитами, его цель не раскрывается

Спецслужбы Греции и Северной Македонии провели совместную операцию, в ходе которой были арестованы пять человек по подозрению в подготовке террористического акта в интересах Ирана. Об этом пишет ekathimerini.com.

Террористы планировали совершить на греческой территории покушение на человека, национальность которого не раскрывается. Один житель Северной Македонии был арестован в Греции и экстрадирован на родину, остальных задержали в Скопье.

Служба национальной безопасности Северной Македонии заявляет, что руководил террористической ячейкой житель Ирана Эдрис Джахангири, связанный как с иранскими сателлитами, так и с преступными элементами, такими как наркобарон Наджи Шарифи Зиндашти.

В рамках подготовки теракта члены группы проводили тайные встречи в других странах, в том числе в Иране.