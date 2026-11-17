Издатели вымарали все сцены употребления алкоголя из поэмы «Москва-Петушки»

После долгих дискуссий министерство просвещения согласилось оставить поэму Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» в программе обязательного чтения для 11 класса, но поручило издателям хрестоматии привести произведение в соответствие с морально-нравственными нормами и традиционными ценностями российского общества.

В сеть уже попали фотографии страниц учебного пособия, в котором из текста убраны все упоминания спиртных напитков.

«Вначале мы хотели закрасить сцены употребления алкоголя и ненормативную лексику чёрной краской, но потом посчитали, что если просто не печатать упомянутые строки, то можно снизить расход бумаги на 87% и сделать книгу дешевле, доступнее для семей школьников», – рассказала журналистам художественный редактор.

«Новый взгляд на литературные тексты открывает новые возможности, – говорит в свою очередь коммерческий директор издательства. – В наших планах – выпустить под одной подарочной обложкой сборник тонких брошюр «Москва-Петушки», «Заповедник» Довлатова, набоковскую «Лолиту» и «Тропик Рака» Генри Миллера».

Школьники и их родители, впрочем, опасаются, что изменения в тексте произведения не будут отражены в вопросах экзамена, поскольку кодификатор ЕГЭ 2027 по литературе уже утверждён.

«Летом у нашей дочери спросят, веткой какого кустарника следует размешивать коктейль «Слеза комсомолки», а откуда ей это теперь узнать? Нельзя кромсать классику, тем более такую, которая должна быть на книжной полке в каждом доме», – заявил один из родителей.

—