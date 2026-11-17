МВД России объявило в розыск журналистку Катерину Гордееву

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск журналистку, документалистку и писательницу Катерину Гордееву, которую власти РФ ранее объявили «иностранным агентом». Информация о розыске появилась 17 ноября в базе МВД РФ.

В карточке Гордеевой указано, что она «разыскивается по статье УК РФ», однако конкретная статья не названа.

Как сообщалось ранее, 7 августа Следственный комитет РФ возбудил против Гордеевой уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ – о публичном распространении «заведомо ложной информации» об использовании Вооруженных сил России. По версии следствия, журналистка публиковала в своем Telegram-канале сведения о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины, которые СК объявил ложными на основании «психолого-лингвистических исследований». При этом следователи не уточнили, о каких именно публикациях идет речь.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Еще в августе Следственный комитет сообщал, что рассматривает вопрос об объявлении Гордеевой в международный розыск.

Катерина Гордеева в последние годы преимущественно живет за пределами России, главным образом в Латвии. Она продолжает журналистскую деятельность, ведет популярный YouTube-проект «Скажи Гордеевой», выступает перед зрителями в разных странах, в том числе в Израиле.

В сентябре 2022 года министерство юстиции РФ внесло Гордееву в реестр «иностранных агентов». Впоследствии журналистку неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за отсутствие обязательной маркировки и публикацию интервью, в котором российские власти усмотрели «пропаганду ЛГБТ».