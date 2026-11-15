 

В Госдуме предлагают возродить парткомы и проводить «пятиминутки семейственности» для укрепления брачных уз

15.11.2026, 18:18, Разное
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Депутат Государственной думы Нина Останина предложила возродить при организациях парткомы, куда могли бы жаловаться обманутые мужья и жены. По её словам, без государственного надзора в семейной сфере россияне «живут как беспризорники».

«Нам надо не только организовать горячие линии, но и дать дополнительные полномочия… Нужны руководящие органы на местах, как парткомы. Жили в Советском Союзе под их чутким надзором, под контролем общественности, и всё было хорошо. Чуть что не так – пикнуть боялись. А сейчас у нас семьи, особенно молодые, как беспризорники, – сказала она. – Привыкли к безответственности, отсутствию контроля».

Также в будущий законопроект войдёт положение о «пятиминутках семейственности» на государственных и частных предприятиях. В ходе таких встреч работникам будут показывать короткие ролики о преимуществах брака и семейной жизни. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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