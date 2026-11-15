В янтаре нашли богомола возрастом 98 миллионов лет с необычной маскировкой

Около 98 миллионов лет назад в тропических лесах на территории современной Мьянмы обитал необычный богомол. На его брюшке располагались выросты, удивительно похожие на листья растения, среди которого он, вероятно, жил. Одно из таких насекомых попало в древесную смолу и сохранилось до наших дней. Теперь учёные выяснили, что перед ними древнейшее достоверное свидетельство растительной маскировки у богомолов.

Новый вид получил название Folimantis hyalinala. Первая часть названия означает «листовой богомол», а вторая указывает на его почти прозрачные крылья. Именно сквозь них хорошо видны необычные выросты на брюшке насекомого.

Исследователи обнаружили, что эти образования поразительно напоминают листья вымершего растения Selaginella grimaldii. Его остатки также находили в янтаре из того же региона. Сходство оказалось настолько выраженным, что учёные предположили: древний богомол мог использовать его для маскировки среди растительности.

Сегодня подобные приспособления встречаются у многих богомолов. Один из самых известных примеров — орхидейный богомол Hymenopus coronatus из Юго-Восточной Азии. Его тело окрашено в розовые и кремовые оттенки, а отдельные части напоминают цветочные лепестки. Насекомое даже покачивается, словно цветок на ветру.

Однако 98 миллионов лет назад цветковые растения ещё не заняли господствующее положение в растительном мире. Поэтому древний богомол приобрёл сходство не с цветком, а с листьями другого растения.

Такая маскировка могла давать сразу два преимущества. С одной стороны, богомолу было проще незаметно подбираться к добыче. С другой — он сам становился менее заметным для хищников. Растения тоже могли извлекать пользу из подобного соседства: богомолы охотились на растительноядных насекомых, способных повреждать их листья.

Предполагается, что сходство возникало постепенно в ходе естественного отбора. Особи, чья внешность лучше соответствовала окружающей растительности, получали преимущество в выживании и размножении. За множество поколений это могло привести к появлению выростов, почти неотличимых от настоящих листьев.

Но у найденного богомола обнаружилась ещё одна интересная особенность. Многие современные виды маскируются под растения сразу несколькими частями тела: листья могут напоминать их крылья, грудь и конечности. У Folimantis hyalinala листовидные образования располагались исключительно на брюшке.

Исследователи допускают, что это может отражать один из ранних этапов эволюции подобной маскировки. Возможно, сначала изменения затронули заднюю часть тела, а уже позднее у других богомолов сходные приспособления появились на крыльях и остальных частях тела. Однако пока это лишь гипотеза.

Сама способность насекомых подражать растениям гораздо древнее найденного богомола. По оценкам учёных, подобные приспособления развивались на протяжении как минимум 200 миллионов лет. Они независимо возникали у разных групп насекомых, включая тараканов, кузнечиков и палочников. При этом надёжные ископаемые свидетельства такой маскировки встречаются довольно редко.

Богомолы как самостоятельная группа, согласно современным оценкам, появились около 185 миллионов лет назад, ещё в юрском периоде. За прошедшее время они приобрели множество приспособлений к самым разным условиям обитания. Новая находка показывает, что способность сливаться с растительностью входила в их арсенал уже как минимум 98 миллионов лет назад.

При этом среди современных богомолов неизвестны виды, которые маскировались бы именно под селагинеллы. Поэтому обнаруженный в янтаре экземпляр представляет не только древнейший достоверный пример такой маскировки у богомолов, но и ранее неизвестный её вариант.

У находки есть и непростая история. Добыча и продажа янтаря из Мьянмы связаны с продолжающимся конфликтом в стране, из-за чего происхождение подобных образцов вызывает серьёзные этические вопросы. После военного переворота 2021 года Общество палеонтологии позвоночных даже призвало прекратить публикацию исследований янтарных ископаемых, полученных из Мьянмы после января того же года. Однако данный экземпляр был приобретён коллекционером ещё в 2015 году и в том же году передан лаборатории эволюции насекомых Столичного педагогического университета в Пекине.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале New Phytologist. Находка позволяет заглянуть в далёкое прошлое отношений между насекомыми и растениями и показывает, насколько сложные способы маскировки существовали в тропических лесах ещё во времена динозавров.