 

Хавьер Милей стал лауреатом Нобелевской премии по экономике

13.10.2026, 19:03, Разное
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Генеральный директор ОАО «Аргентина» Хавьер Милей стал обладателем самой престижной экономической награды. Как отмечает Нобелевский комитет, Милей за три года владения контрольным пакетом акций Аргентины смог совершить невозможное – снизить уровень инфляции, бедности и впервые в истории уже упразднённого государства не допустить дефолта через год после прихода к власти.

В международном финансовом сообществе Аргентине присвоен статус «экономической чёрной дыры» из-за того, что в стране буквально не работают никакие законы экономики. Так, страна перепробовала 13 шоковых терапий и 24 попытки построить социализм (в том числе 22 раза аргентинцы пытались построить «правильный» социализм, а один раз в 1950-е годы страна пыталась построить социализм национальный). После 17 дефолта в ХХI веке народ решился на отчаянный шаг для решения векового кризиса – избрать профессора экономики своим президентом.

Одним из ключевых решений, поспособствовавшим выходу из кризиса стало преобразование аргентинского государства в открытое акционерное общество, что позволило заручиться многомиллиардными инвестициями от известного американского девелопера и криптотрейдера. По задумке Милея, государством, имеющим двухзначное количество дефолтов в своей истории, должны управлять бизнесмены, а не политики, так как первые будут меньше всего заинтересованы в банкротстве. Также были легализованы проституция, торговля органами, оружием и наркотиками, которые и стали главными драйверами экономического бума.

«Во время проработки плана реформ я вдохновился идеей другого Нобелевского лауреата – Милтона Фридмана – о вертолётных деньгах. Только разбрасывали мы всё-таки не деньги», – заявил Милей.

Глава государства в торжественной речи поблагодарил дух своего умершего пса Конана и Израиль. По просьбе бизнесмена, медаль будет оформлена в форме золотой бензопилы.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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