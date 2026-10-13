Хавьер Милей стал лауреатом Нобелевской премии по экономике

Генеральный директор ОАО «Аргентина» Хавьер Милей стал обладателем самой престижной экономической награды. Как отмечает Нобелевский комитет, Милей за три года владения контрольным пакетом акций Аргентины смог совершить невозможное – снизить уровень инфляции, бедности и впервые в истории уже упразднённого государства не допустить дефолта через год после прихода к власти.

В международном финансовом сообществе Аргентине присвоен статус «экономической чёрной дыры» из-за того, что в стране буквально не работают никакие законы экономики. Так, страна перепробовала 13 шоковых терапий и 24 попытки построить социализм (в том числе 22 раза аргентинцы пытались построить «правильный» социализм, а один раз в 1950-е годы страна пыталась построить социализм национальный). После 17 дефолта в ХХI веке народ решился на отчаянный шаг для решения векового кризиса – избрать профессора экономики своим президентом.

Одним из ключевых решений, поспособствовавшим выходу из кризиса стало преобразование аргентинского государства в открытое акционерное общество, что позволило заручиться многомиллиардными инвестициями от известного американского девелопера и криптотрейдера. По задумке Милея, государством, имеющим двухзначное количество дефолтов в своей истории, должны управлять бизнесмены, а не политики, так как первые будут меньше всего заинтересованы в банкротстве. Также были легализованы проституция, торговля органами, оружием и наркотиками, которые и стали главными драйверами экономического бума.

«Во время проработки плана реформ я вдохновился идеей другого Нобелевского лауреата – Милтона Фридмана – о вертолётных деньгах. Только разбрасывали мы всё-таки не деньги», – заявил Милей.

Глава государства в торжественной речи поблагодарил дух своего умершего пса Конана и Израиль. По просьбе бизнесмена, медаль будет оформлена в форме золотой бензопилы.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro