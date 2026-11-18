Хаким Джеффрис, отказавшийся осуждать «геноцид в Газе», станет следующим спикером Конгресса США

Демократическая партия США официально номинировала Хакима Джеффриса на пост спикера Палаты представителей. Это гарантирует его избрание. После начала новой сессии Конгресса он станет первым афроамериканцем на этом посту.

Группа новоизбранных конгрессменов, представителей «прогрессивного» лагеря, отказалась поддержать кандидатуру Джеффриса, если он не выразит поддержку оружейному эмбарго Израиля, не осудит «геноцид в Газе» и не поддержит государственное медицинское страхование для всех.

Однако альтернативный кандидат выдвинут не был, и в ходе тайного голосования лидера демократов в Палате получил 251 голос. 11 человек проголосовали против. Начиная с 3 января 2027 года, демократы будут контролировать обе палаты Конгресса США.