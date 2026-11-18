«Кьюриосити» нашел следы воды там, где ее быть не должно: что показали 13 лет измерений атмосферы Марса

Марсоход «Кьюриосити» работает в кратере Гейла с августа 2012 года. Его приборный комплекс SAM (Sample Analysis at Mars) включает два инструмента, способных анализировать состав атмосферы: квадрупольный масс-спектрометр (QMS) и перестраиваемый лазерный спектрометр (TLS). Именно данные этих приборов, накопленные за марсианские годы с 31-го по 38-й (2012–2025), легли в основу нового исследования.

Атмосфера Марса на ~95% состоит из CO₂, поэтому любое изменение в её изотопном составе — это сигнал о процессах, связывающих атмосферу с поверхностью. Исследователей интересовали две величины: соотношение кислорода-18 к кислороду-16 и углерода-13 к углероду-12 в молекулах CO₂. Более тяжёлые изотопы накапливаются в атмосфере в результате ухода лёгких атомов в космос за геологические эпохи, но сезонные колебания этого соотношения требуют объяснения через современные процессы.

Что показали данные: кислород ведёт себя иначе, чем углерод

Самый отчётливый сигнал связан с кислородом. Весной и летом в обоих полушариях содержание кислорода-18 в атмосферном CO₂ возрастает. Максимум приходится на южное полушарие, причём пик наблюдается около Ls ~250° — перед южным летним солнцестоянием, когда Марс проходит перигелий, то есть ближайшую к Солнцу точку орбиты . Разница между пиковыми значениями в южный и северный весенне-летние сезоны составляла от 10 до 30 промилле в зависимости от марсианского года.

С углеродом картина иная: сезонные колебания изотопов углерода выражены значительно слабее. Это указывает на то, что за кислородом и углеродом стоят разные процессы: кислород активно обменивается с поверхностным резервуаром, а углерод — в гораздо меньшей степени.

Суточные различия, вопреки ожиданиям, оказались незначительными: измерения днём и ночью в одни и те же периоды не показали статистически значимых расхождений.

Почему полярные шапки не объясняют наблюдения

Первое, что приходит в голову: сезонное замерзание и испарение CO₂ на полюсах. Зимой значительная часть атмосферного углекислого газа конденсируется на полярных шапках, весной возвращается в атмосферу. Этот цикл создаёт колебания давления, но при фазовых переходах CO₂ изотопное фракционирование кислорода относительно невелико.

Команда проверила несколько сценариев: сублимацию и десорбцию CO₂ из полярных и низкоширотных резервуаров, фотолиз CO₂ под действием солнечного света. Ни один из них в отдельности не дал достаточного эффекта, чтобы объяснить наблюдаемое обогащение кислородом-18 . Моделирование с использованием данных о сезонном ходе давления (прибор REMS) показало, что для воспроизведения наблюдаемых величин потребовался бы перенос воздушных масс с аномально высоким содержанием кислорода-18 — от +20 до +35 промилле сверх базового уровня в зависимости от сезона .

Альтернатива: обмен с водой в тонких плёнках

Исследователи предложили механизм, который способен дать более сильное фракционирование: изотопный обмен кислородом между CO₂ и водой. Известно, что такой обмен происходит даже при низких температурах — в частности, он наблюдался в CO₂, захваченном антарктическим льдом при температурах около −35 °C. Хотя скорость реакции при этом намного ниже, чем при контакте с жидкой водой при 0 °C, обмен включает гидратацию CO₂ и, как предполагается, может идти в жидкоподобных слоях, образующихся на границе раздела воздух–лёд при температурах вплоть до ~203 K (−70 °C) .

Моделирование показало, что обмен с водой, адсорбированной на частицах грунта или присутствующей в виде чрезвычайно тонких плёнок, может воспроизвести наблюдаемые сезонные закономерности. Причём локальный или региональный обмен выглядит более вероятным, чем планетарный.

Важно подчеркнуть: это не прямое обнаружение жидкой воды. Авторы формулируют вывод осторожно — обмен CO₂ с водой является правдоподобным объяснением, но не наблюдённой реакцией и не подтверждением существования жидкоподобных плёнок .

Кратер Гейла уже давал свидетельства водной активности

Кратер Гейла — не случайная точка для таких измерений. Предыдущие работы на основе данных «Кьюриосити» показали, что в раннем гесперийском периоде (примерно 3,5–3,7 млрд лет назад) в кратере существовал водный резервуар, который подвергался значительному испарению. Минералы, проанализированные прибором SAM, несут экстремально высокие обогащения дейтерием и кислородом-18, что согласуется с многократным испарением воды в условиях низкой влажности . Новая работа, таким образом, продолжает линию исследования воды в кратере, но переносит акцент с древней геологической истории на современные атмосферно-поверхностные процессы.

Что остаётся неясным

Ограничения исследования признают сами авторы. Все измерения сделаны в одной точке — кратере Гейла вблизи экватора. Это не позволяет определить, насколько широко распространён процесс обмена и является ли он глобальным, региональным или локальным . Кроме того, моделирование опирается на предположения о свойствах поверхности и скорости реакций, которые пока не проверены прямыми измерениями в других районах Марса.

Дальнейшие проверки могли бы включать измерения после крупных пылевых бурь: если сезонные закономерности сохраняются, но меняют интенсивность, это даст ключ к пониманию межгодовых вариаций. Измерения в других точках планеты помогли бы отделить химические особенности конкретного кратера от более широких атмосферных циклов.

Что это меняет в общем понимании Марса

Марс традиционно воспринимается как планета, потерявшая воду: жидкая вода на поверхности сегодня термодинамически неустойчива при современном давлении и температуре. Но данные «Кьюриосити» указывают на то, что вода может присутствовать в верхнем слое грунта в связанном виде — адсорбированная на частицах или в виде тончайших плёнок, — и что эта вода активно взаимодействует с атмосферой в тёплые сезоны. Это не делает Марс обитаемым в привычном смысле, но усложняет картину современной поверхностной среды: граница между «сухой» и «влажной» на Марсе может быть тоньше и подвижнее, чем предполагалось.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале « Proceedings of the National Academy of Sciences».

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