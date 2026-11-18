Крошечный, но сильный. Якутские врачи спасли самого маленького пациента в истории региона, малыш родился весом 350 граммов

Врачи Перинатального центра Национального центра медицины (НЦМ) Якутии выходили новорожденного с экстремально низкой массой тела в 350 граммов, который преждевременно появился на свет на 24-й неделе беременности. Сейчас здоровью ребенка и матери ничего не угрожает, их выписали из медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе НЦМ Якутии.

Отмечается, что беременность матери осложнилась тяжелой преэклампсией – состоянием, угрожающим здоровью женщины и ребенка. Малыш появился на свет с экстремально низкой массой тела. На таком сроке органы и системы еще не готовы к самостоятельной работе, поэтому с первых минут ему потребовалась интенсивная терапия.

«За историей спасения этого малыша стоят месяцы напряженной работы наших специалистов, современные медицинские технологии и огромная ответственность за каждую маленькую жизнь. Выхаживание ребенка с массой тела всего 350 граммов – это результат высокого профессионализма и слаженной работы всей команды Перинатального центра. Каждая спасенная жизнь – это не просто достижение медицины, а огромное счастье для семьи и главная ценность нашей работы», – сказал генеральный директор Национального центра медицины Станислав Жирков.

Первые два месяца малыш провел в отделении анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных под искусственной вентиляцией легких. Питание вначале было внутривенным, одновременно ребенок получал минимальные объемы материнского молока. Мальчика выписали из больницы в возрасте трех месяцев и 16 дней.

«К этому моменту он дышал самостоятельно, без дополнительного кислорода. Неврологический прогноз и состояние легких специалисты оценили как благоприятные. Впереди – дальнейшее наблюдение и реабилитация. Такого маленького веса в истории Национального центра медицины еще не было», — добавили в пресс-службе центра.

Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

Фото: пресс-служба НЦМ Якутии