Лед под камнями: на Марсе обнаружили новый тип ледникового рельефа

Вокруг вулкана Альба-Монс в северном полушарии Марса обнаружены 29 образований, которые с большой вероятностью представляют собой покрытые обломками ледники, сохранившиеся с относительно недавнего холодного периода. Их характерная черта — крутые, почти отвесные фронтальные обрывы высотой до 209 метров, а протяжённость некоторых языков достигает трёх километров. Работа опубликована в Earth and Planetary Science Letters; исследователи из Университета Нанта изучили 738 кратеров диаметром от двух километров, используя снимки HiRISE и CaSSIS, а также построенные по стереопарам цифровые модели рельефа.

Ключевая особенность этих объектов — не просто крутой обрыв, а его двухслойная структура. Верхняя часть фронта выглядит относительно гладкой и несёт полигональные трещины, характерные для богатого льдом грунта; нижняя — более грубая, насыщена валунами и переходит в осыпь у дна кратера. Первоначально можно было предположить, что перед нами две разновозрастные генерации льда, однако наклон границы между слоями и характер поверхности делают эту версию менее убедительной. Более правдоподобная интерпретация: единое тело покрытого обломками ледника надвинулось на более древнюю мореноподобную гору обломочного материала. Дополнительный аргумент в пользу ледниковой природы — валы перед тремя из этих образований, напоминающие земные конечные морены и указывающие, что лёд когда-то простирался дальше вглубь кратера.

Сравнение с земными аналогами усиливает эту интерпретацию. Исследователи обратили внимание на покрытый обломками ледник Grænavatnsjökull в северной Исландии, у которого фронтальные обрывы устроены сходным образом. При этом речь идёт именно о морфологическом подобии, а не об идентичных условиях формирования . Для Марса такая форма — крутофронтальный, покрытый обломками ледник внутри кратера — ранее детально не описывалась; в литературе эти объекты фигурируют как разновидность «вязких потоковых форм» (VFF), но с необычной геометрией терминальной части.

Хронологическая привязка остаётся модельной. По совокупности данных — морфологии, моделирования ледникового течения и климатических моделей — авторы связывают образование этих отложений с недавним периодом повышенного наклона оси вращения Марса, когда в средних широтах создавались условия для накопления и движения льда. Сохранению способствовали топографические «ловушки»: склоны кратеров, обращённые к полюсу, получают меньше солнечного света и служат естественными холодными убежищами . Однако моделирование выявило важное расхождение: центральные части отложений иногда неплохо соответствуют равновесному профилю ледника, но фронты заканчиваются заметно раньше, чем предсказывает модель. Это указывает на существенную потерю массы на терминальном конце — вероятно, за счёт сублимации, поскольку жидкая вода на поверхности Марса сегодня неустойчива.

Практическая сторона связана с будущими миссиями. Обломочный чехол, покрывающий эти тела, одновременно и защищает лёд от атмосферы, и усложняет оценку его запасов: мы видим не лёд, а поверхность над ним. Для планирования добычи воды важно знать не только где находится лёд, но и насколько глубоко он погребён и как распределён по площади. Найденные 29 объектов расположены в регионе, который уже фигурировал в картах потенциальных запасов подповерхностного льда, и уточняют его картину в сторону более локальных, но лучше очерченных целей. Дальнейшие шаги, по словам авторов, включают более детальную съёмку этого района, поиск аналогичных форм в других регионах Марса и продолжение сравнения с земными ледниками Исландии.

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