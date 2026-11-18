ЕС предоставит Украине 45 млрд евро в счет будущих российских репараций

Европейская комиссия предложила предоставить Украине в 2027 году дополнительный кредит в размере 45 миллиардов евро. Основная его сумма должна быть возвращена после заключения мира — за счет российских репараций.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эта сумма покроет почти две трети от 70-миллиардного дефицита украинского бюджета на будущий год. «Это наилучший способ усилить позиции Украины за столом переговоров», – сказала глава правительства Европейского Союза.

Как отмечает украинская редакция Forbes,20 миллиардов из этой суммы предусмотрено на бюджетную поддержку, 25 миллиардов – на оборонные нужды. Бюджетное финансирование распределят поровну между макрофинансовой помощью и программой Ukraine Facility. Оно должно обеспечить работу основных государственных услуг, в частности школ и больниц.

При этом выплаты бюджетной поддержки будут зависеть от продолжения реформ, в частности в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и управления государственными финансами.