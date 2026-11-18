Из школьной программы уберут все произведения, в которых герои нарушают закон

После скандала с сокращённой строфой «Зимнего вечера» Пушкина в Минпросвещения предложили провести дополнительную проверку школьной литературы на предмет возможного негативного влияния на детей. Оказалось, что в классических произведениях присутствуют сцены употребления алкоголя, драк, дуэлей, краж и других поступков, прямо запрещённых действующим законодательствам или противоречащих традиционным ценностям многонационального народа Российской Федерации.

По мнению авторов инициативы, многие школьники «патологически неспособны» отличить художественный вымысел от примера для подражания. Поэтому издательствам рекомендовано подготовить специальные версии произведений, в которых спорные эпизоды будут либо снабжены подробными разъяснениями, либо заменены социально одобряемыми моделями поведения.

В частности, в новой редакции «Капитанской дочки» Пугачёв должен будет отказаться от вооружённого мятежа, направить свои требования в соответствующие государственные органы и ожидать мотивированного отказа в их удовлетворении. В «Преступлении и наказании» Раскольников вместо убийства старухи-процентщицы пройдёт курс финансовой грамотности, а в «Ревизоре» чиновники самостоятельно сообщат о выявленных нарушениях в прокуратуру.

Отдельные замечания возникли к произведениям, в которых герои употребляют алкоголь. В министерстве считают, что подобные сцены допустимы только при условии последующего раскаяния персонажа и разъяснения о вреде спиртного.

Главная задача инициативы – сохранить воспитательную ценность классики и исключить ситуации, при которых школьники могут воспринять противоправные действия литературных героев как допустимую норму поведения.

Проверка затронет произведения русских классиков, включённые в школьную программу. В случае обнаружения неоднозначных эпизодов издательствам порекомендуют внести необходимые изменения под страхом проверок, штрафов и уничтожения тиража.

В Минпросвещения отметили, что после завершения работы школьники смогут изучать классику в полном соответствии с современными требованиями. При этом пока не уточняется, останется ли в новой редакции «Евгения Онегина» сам Онегин.

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