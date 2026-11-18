Придорожная резиденция на пустынной дороге: как обломок черепицы переписал датировку дворца в пустыне

Под песчаными дюнами на севере Китая скрыт архитектурный комплекс, который, судя по всему, был построен не при династии Хань, как считалось ранее, а в эпоху первой объединённой империи — Цинь. Речь идёт о памятнике Хуантулян в районе Юйлинь провинции Шэньси, расположенном на юго-восточной окраине песчаного массива Му-Ус, там, где сельскохозяйственные угодья соседствуют с дюнами.

Исследования Юйлиньского института культурного наследия и археологии показали, что центральная часть комплекса занимает около 10 тысяч квадратных метров, а разброс архитектурных фрагментов охватывает площадь примерно в 150 тысяч квадратных метров. На поверхности собраны многочисленные обломки черепицы, декоративного кирпича и три каменных основания колонн. Но главную роль сыграли не они, а крупные украшения торцов крыши с мотивами мифических существ: подобные детали известны по императорским дворцам и погребальному комплексу Цинь Шихуана и считаются маркером построек высшего ранга.

Именно эта находка заставила пересмотреть датировку. Среди собранных фрагментов особенно важен обломок большого «вадан» — торцевой черепицы с узором «куй», драконоподобного существа. В настоящее время такие изделия зафиксированы только в архитектуре высшего циньского статуса, что практически исключает интерпретацию памятника как рядового поселения или военного форта. Дополнительные аргументы дают следы инфраструктуры: под песком обнаружены основания утрамбованных земляных платформ, а при более ранних работах — колодцы и керамические водопроводные трубы с угловыми соединителями, что указывает на организованную систему водоснабжения и водоотведения. По совокупности признаков археологи предварительно определили Хуантулян как придорожный дворец-резиденцию на трассе Циньчжидао — «Прямой дороги», соединявшей северные рубежи с имперским центром.

Сама Циньчжидао была заложена около 212 года до н. э. по приказу Цинь Шихуана; работами руководил генерал Мэн Тянь, и строители, согласно историческим источникам, «прорубали горы и засыпали долины», добиваясь максимально прямого маршрута. Однако точная трасса дороги через Му-Ус до сих пор оставалась предметом споров: песчаные дюны подвижны, и следы древнего полотна на этом отрезке практически не сохранились. Новые данные могут приблизить решение этой загадки. Примерно в 7,5 километра к юго-западу от Хуантуляна, в песчаной зоне у деревни Байчэнтай, зафиксированы прерывистые полосы утрамбованной земли протяжённостью около 800 метров, преимущественно из лёсса и красной глины, с редкими фрагментами керамики циньско-ханьского времени на поверхности. Эти следы предварительно интерпретированы как возможный участок самой Циньчжидао, хотя подтверждение потребует дальнейших работ.

Датировка дворца остаётся рамочной. Судя по архитектурным материалам и историческому контексту, комплекс мог быть возведён между последними годами правления Цинь Шихуана и падением династии в 206 году до н. э.. Свидетельств того, что император лично останавливался здесь, пока нет. Большая часть построек всё ещё находится под песком и ждёт раскопок, но уже сейчас ясно: циньское присутствие в отдалённых северных районах не ограничивалось стенами и гарнизонами. Дорога через пустыню была инфраструктурой управления, а придорожные дворцы — её узлами, где могли останавливаться чиновники, курьеры и, возможно, сам государь во время поездок.

На обложке: основание каменной колонны, видимое на поверхности археологического памятника Хуантулян в китайской провинции Шэньси, где исследователи обнаружили свидетельства возможного существования императорского дворца династии Цинь. Источник: Муниципальный институт культурных реликвий и археологии Юлиня