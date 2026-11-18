Во Франции родителей осудили за убийство четырехлетней дочери, совершенное четыре десятилетия назад

Во Франции суд признал 72-летнюю Халиму аль-Бахти виновной в жестоком убийстве своей четырехлетней дочери Инас Тулуб, совершенном в 1987 году. Женщина приговорена к 20 годам лишения свободы. Отец девочки Ахмед Тулуб получил 15-летний приговор как соучастник.

Изуродованное детское тело было найдено 11 августа 1987 в канаве у трассы А10, соединяющей Париж и Бордо, в департаменте Луар и Шер. На нем были следы жестоких истязаний, включая пытки утюгом и следы укусов. Установить ее личность не удалось. Она стала известной как маленькая мученица трассы А10.

На протяжении десятилетий убийство, вызванное огромный резонанс, оставалось нераскрытым. Никто так и не обратился в полицию в связи с исчезновением девочки. Личность ее удалось установить только в 2018 году, когда обнаружилось сходство ДНК жертвы с образцами, взятыми у ее брата. Родители были задержаны, но многочисленные апелляции затянули производство.

В вердикте отмечается, что Халима варварски пытала девочку, но не намеревалась ее убивать. Суд также счел, что она несет лишь ограниченную ответственность за свои действия, и поэтому приговор ограничен 20 годами.