Греческие СМИ назвали имя бизнесмена, на которого Иран готовил покушение в Афинах

Целью предотвращенного в Греции покушения, предположительно организованного иранскими спецслужбами, был Авраам-Минос Моисис, бывший председатель еврейской общины Афин. Об этом 18 ноября пишет греческая газета «Та Неа».

64-летний Моисис – известный греческий предприниматель, много лет работавший в финансовом секторе. В настоящее время он занимает пост заместителя председателя совета директоров CrediaBank, а также входит в совет директоров оборонной компании Intracom Defense, которую в 2023 году приобрел израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI).

Таким образом, предполагаемая цель покушения связана как с еврейской общиной Греции, так и с израильской оборонной промышленностью.

Напомним, 17 ноября стало известно о предотвращении покушения, в подготовке которого подозреваются иранские спецслужбы. В ходе совместной операции спецслужб Греции и Северной Македонии при содействии израильского «Мосада» были задержаны пять человек. Четверо подозреваемых арестованы в Скопье, еще один – в Греции, откуда его экстрадировали в Северную Македонию.

По данным следствия, подготовкой покушения руководил житель Ирана Эдрис Джахангири, связанный с иранскими спецслужбами и наркобароном Наджи Шарифи Зиндашти. Для осуществления нападения использовалась преступная сеть, занимавшаяся торговлей наркотиками.

Как ранее сообщал «Кешет-12», греческие спецслужбы не исключают, что часть террористической сети продолжает действовать. В связи с этим израильские бизнесмены получили предупреждения о необходимости усилить меры личной безопасности.

Официально греческие власти пока не подтвердили, что именно Моисис был целью готовившегося покушения.