В России научились изготавливать пористую керамику при низких температурах

Специалисты РТУ МИРЭА нашли способ производства пористого материала на базе титаната кальция, в основе которого лежит технология холодного спекания, не требующая экстремально высоких температур. Полученный материал подходит для использования в миниатюрных накопителях энергии и различной электронике.

Обычно для изготовления керамики нужен обжиг при температуре свыше 1400°C, тогда как метод холодного спекания подразумевает прессование порошка под давлением вместе со специальной добавкой, а нагрев ограничивается 400°C.

Сложность работы с титанатом кальция заключается в его крайне низкой растворимости в воде, из‑за чего подобрать подходящий активатор довольно сложно. Однако в РТУ МИРЭА нашли решение и в качестве добавки предложили гидратированный сульфат магния. Эта соль хорошо растворяется и содержит значительное количество кристаллизационной воды.

В рамках исследования ученые получили порошок титаната кальция, комбинировали его с добавкой в различных соотношениях и проводили холодное спекание в температурном диапазоне 300–400°C. Далее специалисты провели рентгенофазовый анализ, исследовали структуру с помощью электронной микроскопии, а также измерили диэлектрические характеристики образцов. Выяснилось, что добавка не просто способствует уплотнению материала, но и помогает сформировать в нем разветвленную пористую структуру.

Эксперименты подтвердили, что при доле добавки в пределах 5–10 % материал демонстрирует устойчивые диэлектрические свойства на широком спектре частот. При этом уровень энергетических потерь остается невысоким, а диэлектрическая проницаемость соответствует требованиям для реального применения. Кроме того, показатели можно дополнительно улучшить, если увеличить время выдержки образцов и провести дополнительный прогрев.