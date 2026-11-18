Прогноз Pew — к 2035 году мусульман на Земле станет больше, чем христиан

Согласно прогнозу американского института Pew Research Center, к 2035 году ислам станет самой распространенной религией в мире, и численность мусульман на нашей планете превысит численность мусульман.

Согласно прогнозу, к 2070 году население Земли вырастет на 29%, при этом мусульман станет больше на 70%, христиан – на 30%, иудеев – на 20%, а индуистов на 17%. Численность буддистов снизится на 23%. В мире станет на 1,6 миллиардов мусульман и на 792 миллиона христиан больше.

При этом подчеркивается: основной рост мусульманского населения придется на страны, где последователи ислама уже сейчас составляют большинство. Если сейчас пятерка лидеров – Индонезия, Пакистан, Индия, Бангладеш, Нигерия. В 2070 году – Пакистан, Индия, Нигерия, Индонезия Бангладеш.

Страной с самым большим христианским населением сейчас являются США. За ними следуют Бразилия, Мексика, Филиппины и Россия. В 2070 году это будут Демократическая республика Конго, США, Эфиопия, Бразилия и Нигерия. Отметим, что мусульманское население Эфиопии к этому времени превысит христианское, а РФ не будет даже в первой десятке.