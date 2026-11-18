Ученые МАДИ разработали метод, который увеличивает срок службы деталей машин вдвое

Ученые МАДИ создали новую технологию обработки стали, которая позволяет значительно продлить срок службы ответственных узлов автомобилей и дорожной техники. Суть разработки заключается в особом двухступенчатом насыщении металла азотом. Это дает возможность формировать на поверхности деталей сверхпрочный защитный слой, эффективно противостоящий трению, при этом сам процесс занимает вдвое меньше времени по сравнению с традиционными промышленными методами.

Процесс поверхностного упрочнения стальной детали можно сравнить с глубокой пропиткой металла защитным составом. Обычно атомы азота очень медленно проникают внутрь твердой стали, из-за чего стандартная обработка требует долгих часов выдержки в нагретом состоянии. Специалисты МАДИ предложили менять газовую среду прямо во время процесса: сначала деталь выдерживают в смеси аммиака с воздухом, а затем переводят в чистый аммиак. Такой «двухтактный» подход стимулирует более активное проникновение азота вглубь металла, создавая надежный барьер, который защищает деталь от разрушения и износа.

Главное преимущество новой технологии — высокая скорость без потери качества. Для достижения оптимальных свойств достаточно 10 часов обработки, тогда как классические методы требуют около 20 часов. При этом на поверхности стали формируется слой толщиной до 350 микрон с высокой твердостью. Деталь становится устойчивой к сухому трению: она меньше нагревается в процессе работы и служит гораздо дольше. Это особенно важно для производства современных транспортных средств, где трансмиссии и элементы подвески подвергаются колоссальным нагрузкам.

Эффективность метода подтверждена испытаниями на образцах высокопрочной конструкционной стали. Эксперименты доказали, что после обработки износ детали снижается примерно на 35% по сравнению с обычным металлом. Кроме того, коэффициент трения заметно падает, а период безопасной «приработки» механизма увеличивается, что свидетельствует о плавной и надежной работе узлов с самого начала эксплуатации.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале «Journal of Experimental and Theoretical Physics» (ЖЭТФ).

Фото: МАДИ

Источник: Минобрнауки России