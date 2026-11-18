Под эгидой ассоциации. Россия и Китай опробуют новую форму взаимодействия

23 ноября в Казани стартует форум, организованный под эгидой Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК). Его участники не только ректоры и профессора вузов, но и представители предприятий отраслей, для которых высшая школа готовит кадры. Ассоциация, созданная в 2011 году, не случайно будет отмечать свой юбилей в Казани — Татарстан в последние годы активно налаживает контакты с университетами КНР. Нынешней осенью делегация руководителей вузов, функционирующих на территории РТ, во главе с Раисом республики Р.Миннихановым посетила китайскую провинцию Шаньдун. По просьбе редакции прояснить, как связаны между собой высокий уровень визита в Китай, масштаб форума, его локализация и перспективы взаимодействия высшей школы наших стран, взялся помощник главы Татарстана по науке и высшему образованию Альберт ГИЛЬМУТДИНОВ (на фото).

– Год назад Казань посетил заместитель министра образования Китая Цзянфэн Ду. Во время его встречи с Раисом нашей республики мы сделали два предложения. Первое — создать совместный университет на базе вузов, работающих на территории Татарстана, и вузов одной из провинций Китая. Второе — провести в 2026 году в Казани форум технических университетов России и Китая.

Оба предложения китайские коллеги приняли, тщательно проработали и назвали в качестве партнера для совместного университета провинцию Шаньдун — один из крупнейших, мощнейших экономически и научно-технологически регионов в Китайской Народной Республике. Мы тоже проделали большую подготовительную работу, вершиной которой стал сентябрьский визит в эту провинцию Р.Минниханова во главе делегации ректоров и работодателей выпускников наших вузов.

Центральная тема встречи раиса с губернатором провинции — создание Китайско-Российского университета перспективных технологий (КРУТех). Аббревиатура по звучанию совпала с известным российским брендом Сколтех. Детали проекта обговорили на встрече ректоров наших вузов с руководством университетов и Департамента образования провинции Шаньдун.

Месяцем позже, в октябре, накануне встречи глав правительств КНР и РФ в Санкт-Петербурге, мы уже принимали в Казани делегацию китайской провинции во главе с их региональным министром образования. На его встрече с раисом подписали большое соглашение о запуске задуманного проекта, которое вошло в перечень официальных документов, утвержденных в Санкт-Петербурге 21 октября.

Со стороны России в этот проект вошли 11 казанских вузов плюс Высшая школа нефти из Альметьевска. Китай определил 14 ведущих университетов провинции Шаньдун. Предметом образовательной и научно-инновационной деятельности КРУТех будут перспективные технологии, связанные с авиастроением, беспилотными системами, двигателестроением, аддитивными, квантовыми технологиями, новыми материалами, новыми технологиями в энергетике. Эти направления станут базой кооперации консорциумов татарстанских и шаньдунских университетов.

– Альберт Харисович, этим летом вы отметили 70-летний юбилей. Поздравляем! Всю жизнь вы отдали высшему образованию Татарстана, знаете его изнутри: закончили два вуза, стали доктором физико-математических наук, профессором. Почти десять лет возглавляли крупнейший авиационный вуз республики, были министром образования РТ, являетесь действительным членом Академии наук Татарстана. Изменились ли университеты вашей республики за ХХI век? Что было важно для них в нулевые годы и что в приоритете сегодня?

– С моей точки зрения, вузовская система со времен СССР прошла три эпохальных периода. Первый — 1960-1980-е годы, времена Советского Союза, они были периодом ее безоговорочного лидерства в мире, особенно в естественных науках и инженерно-технических дисциплинах. Но когда Союз развалился, случилась масштабная социально-экономическая катастрофа, при которой в первую очередь страдают культура и образование.

Абсолютная мощь сменилась полной разрухой, деградацией. И это было особенно обидно на фоне того, что именно в начале 1990-х годов все развитые страны форсированно развивали свои университеты. Те рванули вверх, а мы падали. Это падение удалось остановить где-то в начале нулевых. Стабилизировали ситуацию, а уже с десятых годов пошел этап нового подъема. Сейчас российская высшая школа достаточно быстро и уверенно развивается, задача — возродить ее былое величие.

– А реально вывести российскую систему образования в мировые лидеры?

– Абсолютно реально. У нас гигантский человеческий потенциал, мощные, формировавшиеся десятилетиями научные школы. Надо просто грамотно и правильно организовать работу.

Подробности – в интервью Елизаветы Понариной «Силами консорциума» в очередном номере газеты «Поиск».