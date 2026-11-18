Россия сосредоточила суда у обрушившегося Крымского моста

Как пишет издание «Верстка» со ссылкой на данные сервиса Vesselfinder, по меньшей мере десять российских судов работают в месте обрушения арки Крымского моста, по которому нанесли удар ВСУ.

«Больше половины работающих в месте обрушения арки судов – это буксиры: «Упорный», «Арктур», NSS-1003, «Толковый», «Тигрис» и «Тигран Мартиросян». Также там находятся катер «Алмаз», пассажирское судно «Портовик Новороссийска», землесос «Иван Черемисинов», который может проводить углубление дна путем подъема грунта, и судно «Ламор», предназначенное для ликвидации аварийных разливов нефти», – говорится в публикации.

При этом отмечается, что буксиры меняли местоположение, подавая сигналы с обеих сторон моста. Это означает, что фарватер проходим для судов малой осадки. Однако обрушение моста делает невозможным проход через Керченский пролив для других судов.

Украина на данный момент не препятствует этой деятельности.