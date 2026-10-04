 

Выборы в Бразилии — социалист, обвиняющий Израиль в геноциде, пытается сохранить пост президента

04.10.2026, 9:00, Разное
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В Бразилии пройдут 4 октября всеобщие выборы. 156 миллионам избирателей предстоит решить, останется ли ультралевый глава государства Лула да Силва на четвертый срок, или же его сменит правый популист Флавиу Болсонару, сын предыдущего президента Жаира Болсонару.

Опросы общественного мнения фиксируют глубокий раскол бразильского общества. Да Силва и Болсонару набирают около 40% каждый, у Лулы небольшой перевес. Ни один из 11 других кандидатов не получает даже 4% поддержки. Если 50% не получит никто, 25 октября будет проведен второй тур

Бразильцам также предстоит избрать вице-президента, губернаторов штатов, весь состав Палаты депутатов, две трети Сената и депутатов законодательных собраний штатов.

Лула – один из наиболее последовательных противников президента США Дональда Трампа. Клан Болсонару тесно связан с американским лидером, а Жаира Болсонару даже называли «бразильским Трампом». Победа Флавиу станет сокрушительным ударом по левым в Латинской Америке. Лула также занимает резкую антиизраильскую позицию, он неоднократно обвинял Израиль в геноциде.

Напомним, что после победы да Силвы Жаир Болсонару был приговорен к длительному тюремному сроку за попытку государственного переворота. Лулу провел в тюрьме полтора года по обвинениям в отмывании денег и коррупции.


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