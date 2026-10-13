 

Вучич потребовал усилить санкции против России, поскольку они «помогают экономике братской страны становиться сильнее»

13.10.2026, 11:03, Разное
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Президент Сербии Александр Вучич призвал международное сообщество не просто сохранить, а максимально усилить санкции против России. По его словам, именно жёсткие ограничения лучше всего помогают братской стране становиться сильнее: чем больше давления, тем быстрее растёт её экономика, крепнет промышленность и шире становится круг партнёров.

Вучич отметил, что Сербия, как братская страна, заинтересована в процветании России и потому будет последовательно выступать за ужесточение ограничений.

«Каждый новый пакет должен быть ощутимее предыдущего, чтобы русские не расслаблялись и продолжали укреплять суверенитет. Надо ввести санкции , которые затронут даже самые незначительные сферы, чтобы братская экономика становилась сильнее системно», – сказал политик.

«Я вообще не понимаю, почему Запад так осторожен, – добавил Вучич. – Всё крепче рубль, всё выше урожаи. Это же очевидно. Мы, как братский народ, обязаны поддерживать этот процесс. Поэтому я требую: введите максимально жёсткие санкции – такие, чтобы русский человек проснулся и сказал: спасибо, теперь мы точно справимся».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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