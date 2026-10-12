 

ВСУ — ночью перехвачены 89 беспилотников. МО РФ — сбит 151 БПЛА

12.10.2026, 8:33, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 12 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине авиационную ракету Х-59 и 121 ударных БПЛА (в том числе 76 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 89 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 15 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Днепропетровской области. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 12 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 151 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Крымом и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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