 

ВСУ — ночью перехвачены 88 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 604 БПЛА

13.10.2026, 8:30, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 5 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 и 108 ударных БПЛА (в том числе 74 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 88 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 17 локациях и падения обломков в 7 локациях. Причинен ущерб в Харькове и Львовской области, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 604 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Ставропольским краем, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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