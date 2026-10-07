ВСУ — ночью перехвачены 44 ракеты и 117 беспилотников, есть жертвы. МО РФ — сбиты 311 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине десятки ракет (противокорабельные «Циркон/Оникс», баллистические «Искандер-М»/С-400/KN-23, 48 крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Калибр») и 130 ударных БПЛА (в том числе 46 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 5 баллистических ракет, 39 крылатых ракет и 117 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 17 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Полтавской и Черниговской областях, есть погибшие и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 7 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, Крыма и над Черным и Азовским морями. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов. Власти РФ отмечают, что это была одна из самых интенсивных атак с начала войны.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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