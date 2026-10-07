 

ВСУ — ночью перехвачены 44 ракеты и 117 беспилотников, есть жертвы. МО РФ — сбиты 311 БПЛА

07.10.2026, 9:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине десятки ракет (противокорабельные «Циркон/Оникс», баллистические «Искандер-М»/С-400/KN-23, 48 крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Калибр») и 130 ударных БПЛА (в том числе 46 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 5 баллистических ракет, 39 крылатых ракет и 117 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 17 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Полтавской и Черниговской областях, есть погибшие и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 7 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, Крыма и над Черным и Азовским морями. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов. Власти РФ отмечают, что это была одна из самых интенсивных атак с начала войны.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.10 / «Одной левой»: чемпион UFC Ислам Махачев исполнил мечту школьника, отправив его в нокаут за три секунды

07.10 / На Гаити отменены выборы, разгул преступности делает их проведение невозможным

07.10 / В НГТУ работают над вакуумными транзисторами для военных и космоса

07.10 / Лиэль и Мали Яаломи арестованы в Намибии с фальшивыми паспортами

07.10 / Летающая вышка сотовой связи Sceye успешно прошла испытания в Японии

07.10 / Пережившая попытку казни Криста Пайк пришла в сознание и разговаривает

07.10 / Профессор религиоведения арестован в США по делу об антисемитской травле в интернете

07.10 / История борщевика: как растение-агрессор добралось от Кавказа до Камчатки и что его может остановить?

07.10 / Складная линейка Tiruler 2.0 получила циркуль, штангенциркуль и мини-нож

06.10 / Der Spiegel — бывший глава внешней разведки Германии подозревается в работе на Азербайджан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике