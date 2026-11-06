 

ВСУ — ночью перехвачены 196 БПЛА. МО РФ — сбиты 142 БПЛА

06.11.2026, 8:18, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 227 ударных БПЛА (из них – 86 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 196 беспилотников (в том числе 70 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 14 локациях и падения обломков в 8 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 142 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. В частности, атаковано промышленное предприятие на Кубани. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. В эту ночь было иначе.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.11 / Уменьшенный прототип автономного самолета Aviern совершил испытательный полет

06.11 / Рабыни неонового конвейера: контракт группы NewJeans узаконил отказ от сна, долги за пластику и вечное цифровое клонирование

06.11 / «В воздухе пахнет фашизмом, но новости нас не сломают» — U2 к 50-летию группы и выходу альбома Carnaval de Luz

06.11 / Спецслужбы Канады предупреждают о беспрецедентной угрозе еврейской общине

06.11 / В США двух израильтян обвиняют в мошенничестве на $129 млн с использованием ИИ

06.11 / Учёные частично вернули зрение слепым людям с помощью генной терапии и специальных очков

05.11 / Как делают титановые сплавы?

05.11 / Учёные проследили, как одна клетка превращается в целый организм — вплоть до первого деления

05.11 / Физики впервые увидели загадочную «энергетическую лестницу», предсказанную ещё 40 лет назад

05.11 / Учёные десятилетиями не замечали скрытую причину болезни Альцгеймера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике