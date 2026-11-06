ВСУ — ночью перехвачены 196 БПЛА. МО РФ — сбиты 142 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 227 ударных БПЛА (из них – 86 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 196 беспилотников (в том числе 70 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 14 локациях и падения обломков в 8 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 142 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. В частности, атаковано промышленное предприятие на Кубани. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. В эту ночь было иначе.