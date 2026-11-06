 

Инъекция вместо скальпеля. Ученые нашли способ борьбы с жировой болезнью печени, которой страдают 38% людей

06.11.2026, 14:00, Разное
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Специалисты Национального университета Тайваня представили новую инъекционную разработку на основе гидрогеля. Она показала способность снижать уровень липидов в печеночной ткани и восстанавливать функции органа при метаболических нарушениях.

Поводом для создания такого материала послужила масштабная статистика. Нарушения обмена веществ, провоцирующие жировую болезнь, сегодня наблюдаются примерно у 38 процентов жителей планеты.

В структуру полимерной матрицы авторы включили живые клетки печени, структурные элементы ее ткани, а также таниновую кислоту, получаемую из растений. Главное свойство полученного состава — способность к самовосстановлению после деформации. Кроме того, матрица формирует для введенных клеток микросреду, которая максимально точно копирует естественные условия их обитания в организме.

Первые тесты в условиях лаборатории подтвердили, что состав успешно подавляет воспалительные процессы и блокирует избыточное скопление жира в клетках. Затем биологи перешли к испытаниям на лабораторных крысах. У грызунов была смоделирована патология, вызванная длительным употреблением пищи с высокой долей жиров.

Спустя четырнадцать суток после разового введения препарата состояние животных существенно изменилось в лучшую сторону. У грызунов нормализовались ключевые маркеры работы печени и липидного обмена. Гистологический анализ также зафиксировал явный регресс патологических изменений в структуре органа.

По мнению авторов, их технология способна лечь в основу нового малотравматичного протокола лечения. Тем не менее, до применения на людях предстоит пройти долгий путь. Исследователям еще только предстоит детально изучить профиль безопасности геля и подтвердить его терапевтическое действие в ходе клинических испытаний.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials.

Изображение: разработано Мagnific.

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