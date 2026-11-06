В Европе продолжается волна сообщений о бомбах — эвакуированы редакции СМИ, нарушено авиасообщение

В пятницу, 6 ноября, в Европе продолжилась серия сообщений об угрозах взрывов, затронувшая десятки авиарейсов, аэропорты и средства массовой информации. В Ирландии пришлось эвакуировать сотрудников нескольких телерадиокомпаний и редакций газет. Сообщения об угрозах поступили и в британские СМИ.

Как пишет Reuters, в Дублине после получения электронных писем с угрозами взрывов эвакуировали штаб-квартиру национальной телерадиокомпании RTÉ, редакцию газеты Irish Independent, сотрудников радиостанций Newstalk и Today FM. RTÉ временно прервала обычное вещание, а полиция приступила к проверке зданий. Аналогичные письма получили десятки СМИ в Ирландии и Великобритании.

По данным ирландских СМИ, авторы писем утверждали, что причастны к серии угроз в адрес европейских авиакомпаний, и предупреждали о новых атаках. В одном из сообщений говорилось, что взрывное устройство якобы заложено в здании редакции и сработает через 45 минут. Впоследствии угрозы в отношении некоторых редакций были признаны ложными.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал происходящее тревожным и отметил, что подобные действия позволяют нарушить нормальную жизнь общества, вызвать страх и панику даже без применения взрывных устройств. Он призвал сохранять спокойствие и доверять работе правоохранительных органов.

Одновременно продолжаются сообщения о бомбах на борту пассажирских самолетов. По данным Associated Press, в пятницу новые угрозы затронули рейсы во Франции, Италии, Португалии и других странах. Самолеты направляли на запасные аэродромы, пассажиров эвакуировали для досмотра, а службы безопасности проверяли воздушные суда и багаж.

Накануне, 5 ноября, аналогичные угрозы затронули не менее 25 рейсов в Европе. Во Франции истребители сопровождали самолет Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим: он был направлен на военную авиабазу Эврё. В Болгарии военные самолеты сопровождали три рейса Ryanair. Сообщения о бомбах поступали также в аэропорты Чехии, Польши, Румынии, Италии и других стран. В начале недели самолет Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, был перенаправлен в Будапешт, где его сопровождал венгерский истребитель.

Как отмечает AFP, некоторые письма с угрозами содержали заявления от имени группы, называющей себя «Бойцами мужского государства». Однако следователи пока не установили, кто стоит за рассылкой и связаны ли между собой все инциденты.

В ходе проведенных проверок взрывных устройств обнаружено не было. Европейские правоохранительные органы продолжают расследование, рассматривая в том числе возможность согласованной кампании по дестабилизации работы гражданской авиации и СМИ.