 

Больше данных — не всегда точнее: проверена надежность медицинского ИИ

06.11.2026, 17:00, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Группа учёных Пермского университета провела исследование о том, как синтетические изображения влияют на точность медицинского искусственного интеллекта. Оказалось, что искусственное увеличение набора данных не гарантирует улучшения — результат зависит от архитектуры нейросети, состава исходных изображений и способа их преобразования.

Исследование провели Марина Барулина, Сергей Окунков и Иван Улитин из Физико-математического института ПГНИУ и Института проблем точной механики и управления РАН. Авторы проверили популярное представление о том, что чем больше разнообразных примеров увидит нейросеть во время обучения, тем надёжнее она будет работать.

Один из распространённых способов расширить обучающий набор — немного повернуть, обрезать или отразить исходную фотографию, изменить её яркость, контрастность или цветовой баланс. Для ИИ результат становится дополнительным примером.

Для эксперимента использовали два открытых набора данных. Первый включал 20 971 фотографию ног, распределённую по семи классам международной системы CEAP, применяемой для описания хронических заболеваний вен. Второй состоял из 6786 дерматологических изображений восьми категорий.

Исследователи сравнили 12 архитектур нейросетей, включая классические свёрточные модели и трансформеры. Объём обучающих данных увеличивали на разных уровнях — от 0 до 100%. Каждую конфигурацию запускали по 20 раз, чтобы оценить не только среднюю точность, но и устойчивость результата. Всего было проведено 5280 обучений.

Эксперимент не подтвердил, что увеличение количества изображений одинаково полезно для всех моделей. Добавление 10% данных повысило точность только у трёх из двенадцати нейросетей на основном наборе и у пяти из двенадцати — на втором. Для остальных моделей результат не изменился или ухудшился.

При максимальном расширении второго набора десять из двенадцати моделей показали точность на 1–5 процентных пунктов ниже исходной. Это не означает, что синтетические данные неэффективны сами по себе. Их польза зависит от архитектуры нейросети, состава исходного набора, способа преобразования изображений и особенностей задачи — иначе может вызвать искажения. В медицинских задачах это особенно важно: малозаметная деталь изображения может иметь диагностическое значение.

Статья опубликована в специальном выпуске Journal of Imaging, посвящённом искусственному интеллекту в медицинской визуализации.

Фото: ПГНИУ

Источник: Минобрнауки России

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.11 / Российские ученые научили нейросеть почти в два раза точнее находить несанкционированные свалки

06.11 / В штате Калифорния отменили более 500 смертных приговоров

06.11 / Разработана энергоэффективная технология переработки отходов ПВД в теплоизоляцию без экструдеров и вальцов

06.11 / В Кении основателя секты приговорили к 200 годам тюрьмы за убийство 190 детей

06.11 / Эффект «творческого похмелья»: почему успех на сцене оборачивается тоской на следующее утро

06.11 / Российские школы утилизируют тысячи печей для пиццы

06.11 / Ученые подтвердили связь варианта гена MUC5B с двумя фиброзирующими заболеваниями легких у российских пациентов

06.11 / Онлайн-образование заговорило на жестовом языке: РУДН перевел первый курс на РЖЯ

06.11 / Chery Tiggo 2 получил нулевой рейтинг защиты пассажиров

06.11 / Древнее Геродота: археологи нашли следы курения конопли в скифских курганах Сибири

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике