Онлайн-образование заговорило на жестовом языке: РУДН перевел первый курс на РЖЯ

Российский университет дружбы народов перевел на русский жестовый язык онлайн-курс «Дизайн в цифровой среде». С него университет начинает адаптировать свои онлайн-программы для глухих и слабослышащих.

На РЖЯ переведены все пять модулей — 60 видео общей продолжительностью около 5 часов, каждое сопровождается окном переводчика и субтитрами. Материал не сокращали и не упрощали: инструменты и практические задания те же, что в основной версии. Обучение бесплатное, по итогам выдается сертификат. Пройти курс можно ЗДЕСЬ.

Более 160 бесплатных курсов

Проект — часть системы открытого образования РУДН. У университета более 160 бесплатных онлайн-курсов на четырех платформах: Stepik, «Открытое образование», «Лекториум» и «Академика». Среди них — «Машинное обучение», «Управление проектами в стиле Agile», «Психология позитивных состояний» и «Русский язык для выживания» для иностранцев. Пройти их может любой желающий без оплаты и поступления в университет, а каталог постоянно пополняется.

Но бесплатно — еще не значит доступно. По данным Всероссийского общества глухих, в России трудоустроены не более 30% глухих. Одна из причин — ограниченный доступ к профессиональному образованию на понятном языке: для многих глухих основной язык общения — русский жестовый.

«Мы в РУДН понимаем инклюзию как создание равных возможностей для каждого. Наша цель — чтобы выбор профессии определялся интересами человека. Именно поэтому университет последовательно адаптирует образовательные программы, чтобы современные знания и востребованные профессии были доступны для всех», — отметил ректор РУДН Олег Ястребов.

Почему дизайн

Первым выбрали дизайн: это визуальная профессия, где важно видеть, работать с композицией, цветом и формой. Программа построена на практических задачах — от типографики и брендбука до работы в Procreate и Figma, UX/UI-интерфейсов и лендингов. В UX/UI-дизайне к тому же можно работать удаленно — это важно для тех, кто сталкивается с барьерами при очном трудоустройстве.

Жестовый перевод рассчитан на глухих слушателей, субтитры — на слабослышащих. Над ним работал профессиональный переводчик РЖЯ, а результат оценил эксперт-лингвист. Среди направлений, которые рассматриваются следующими, — психология, управление проектами и развитие личных компетенций.

О проекте

Курс «Дизайн в цифровой среде» входит в экосистему из более чем 160 бесплатных онлайн-курсов РУДН, открытых для всех желающих без оплаты и без поступления в университет.

О РУДН

Российский университет дружбы народов — один из ведущих российских университетов с более чем 60-летней историей, объединяющий студентов из более чем 160 стран мира. В рамках стратегии открытого образования РУДН развивает экосистему бесплатных онлайн-курсов и расширяет доступ к современным образовательным программам для различных аудиторий в России и за ее пределами.

Изображение: РУДН