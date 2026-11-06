 

Российские школы утилизируют тысячи печей для пиццы

06.11.2026, 16:15, Разное
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Министр образования России Сергей Кравцов подписал указ о демонтаже всех дровяных печей для пиццы, которые были установлены в российских школах с 2008 по 2014 годы. В утиль пойдут тысячи печей, закупленных 18 лет назад.

«Пицца – не только блюдо недружественного коллективного Запада, но и может нанести вред здоровью детей. Поэтому мы постепенно планируем устанавливать русские печи, в которых можно приготовить кашу и пирожки», – сказал Кравцов.

Соглашение о приобретении 1140 печей для пиццы общей стоимость 2 миллиарда евро подписал во время своего первого визита в Италию президент России Дмитрий Медведев.

«Это первый этап интеграции России и Европейского Союза, создания единой Европы от Владивостока до Лиссабона. Теперь юные россияне смогут лакомиться настоящей итальянской пиццей, полезным и питательным блюдом», – писала «Российская газета» в ноябре 2008 года. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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