Суд признал серп и молот экстремистской символикой запрещённого движения «Граждане СССР»

В Горноалтайске суд внёс в реестр экстремистских материалов символику запрещённого ещё в 2022 году движения «Граждане СССР» – к ней были причислены серп и молот, а также красный флаг со звездой, серпом и молотом.

Иск о запрете подали члены общественных организаций «Русская община» и «Русь златоглавая». Они указали, что нашли «юридический пробел» – четыре года назад суд запретил «Граждан СССР», но при этом не последовало обычного в таких случаях решения о запрете символики. Дело было рассмотрено в рекордные сроки – всего за один день. Утром 6 ноября реестр запрещённой символики пополнился двумя новыми записями.

На решение уже отреагировали в КПРФ – там назвали его «позорным» и пообещали добиваться пересмотра.

«Позорно и кощунственно и подавать такие иски, и тем более удовлетворять их. Немыслимо! Для миллионов наших сограждан серп и молот – символ, под которым они рождались, учились и трудились. Мы будем добиваться пересмотра этого решения всеми законными методами. Призываем наших сторонников ожидать новостей и держать своё поведение в правовых рамках, не подставляя себя под надуманное, возмутительное, но формально законное преследование со стороны силовых структур», – заявили в партии.

Коммунистов поддержали и в правительстве – представитель Минюста допустил, что «суд на местах перегнул», и пообещал, что с этим вопросом разберутся.

«Странно, конечно, когда у нас один суд из Горноалтайска всей стране запрещает использовать символику, под которой всё-таки и много хорошего происходило. Совершенно не в духе нашего курса на сохранение исторической правды, памяти о подвигах наших предков, нашей истории… Совершенно необдуманное решение, перегнули на местах. Поэтому я думаю, что с этим вопросом разберутся – есть все механизмы, чтобы это сделать, а мы, как министерство, поддержим разбирательство и проследим за его объективностью», – сказал замминистра Андрей Карасёв.

Чиновник добавил, что пока россиянам всё же придётся спрятать коммунистическую символику.

«Разумеется, решение суда не может быть отменено одним днём. Пока что придётся его соблюдать, мы всё-таки в правовом государстве живём, – отметил он. – Я надеюсь, это не будет ни для кого проблемой – тем более, что в ближайшее время никаких государственных праздников нет, которые бы о советском периоде напоминали, и где может серп и молот фигурировать. До Дня космонавтики далеко. А к апрелю, я думаю, вопрос наверняка уже будет урегулирован».

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