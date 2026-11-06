 

В США аллигатор зашел в закусочную, специализирующуюся на бейглах

06.11.2026, 13:48, Разное
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В американском городе Саутпорт (штат Северная Каролина) небольшой аллигатор проник в закусочную Bagel Dock Express, специализирующуюся на бейглах – круглых булочках с отверстием посередине. Необычный визит попал на камеры наблюдения, а опубликованное видео стало популярным в социальных сетях.

Как пишет UPI, рептилия длиной около 90 сантиметров проникла в здание через открытую заднюю дверь. Аллигатор прошел через склад и кухню, после чего добрался до торгового зала.

Владелец заведения Джесси Дрисколл, занимавшийся установкой новой печи, заметил незваного гостя возле прилавка. На записи видно, как мужчина от неожиданности отскакивает назад. Придя в себя, он позвонил по номеру 911.

Прибывшие полицейские и сотрудники службы защиты животных поймали аллигатора и вывезли его в естественную среду обитания. Никто не пострадал. В момент происшествия закусочная была закрыта для посетителей.

Сотрудники Bagel Dock Express отнеслись к случившемуся с юмором. «Очевидно, слухи о наших свежих бейглах добрались и до болот», – написали они на странице заведения в Facebook, опубликовав видео. Владельцы отметили, что необычный клиент был благополучно выведен из помещения полицией.

Полиция Саутпорта тоже не упустила случая пошутить, сообщив о происшествии под названием, обыгрывающим слово «аллигатор» и номер прохода между полками магазина.

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