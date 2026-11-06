В Кении основателя секты приговорили к 200 годам тюрьмы за убийство 190 детей

Суд кенийского города Момбаса приговорил основателя секты «Международная церковь благой вести» Пола Маккензи к 200 годам тюремного заключения за убийство 190 детей, которых он приказал заморить голодом и похоронить в лесу.

«Церковь» действовала в лесу Шакахола, рядом с расположенным на берегу Тихого океана курорта Малинди. Позже здесь были найдены сотни могил.

Согласно материалам дела, в секте существовала «иерархия смерти», когда голодом морили сначала детей, потом подростков, женщин и мужчин. Известны случаи, когда детей душили и когда дети умирали голодной смертью на глазах у родителей, которых заставляли на это смотреть.

Маккензи был арестован в 2023 году, когда о деятельности секты рассказали правозащитники. Общее число жертв секты не менее 500 человек.