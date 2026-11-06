Почему человек просыпается ночью?

Наверное, многим знакома ситуация: глубокая ночь, за окном темно, в доме ни звука. Вы внезапно просыпаетесь, смотрите на часы – три часа ночи. До будильника еще далеко, но сон как рукой сняло. Многие воспринимают такие пробуждения как признак бессонницы или нарушения работы организма. Между тем ночные пробуждения далеко не всегда свидетельствуют о проблемах со здоровьем. Более того, способность просыпаться среди ночи имеет глубокие эволюционные корни и связана с особенностями сна, сформировавшимися задолго до появления электрического освещения, будильников и привычного нам восьмичасового ночного отдыха.

Наши предки редко спали беспробудно по восемь часов. В древности чуткий сон спасал жизнь: нужно было подбросить дров в костер и убедиться, что хищники не подобрались слишком близко. Сегодня львы нам не угрожают, но древние инстинкты продолжают работать.

Современная наука разделяет сон на циклы, каждый из которых длится около 90 минут. В конце каждого цикла мы переходим в фазу поверхностного сна. В этот момент мозг проводит быстрый «аудит» обстановки. Если в комнате слишком душно, простыня сбилась, а за окном шумно взревел мотор, мозг бьет тревогу и полностью просыпается.

Часто причиной ночных визитов в реальность становятся наши дневные привычки. Поздний плотный ужин заставляет пищеварение работать в третью смену. Бокал вина вечером, вопреки мифам, не улучшает сон, а разрушает его вторую половину, делая её рваной. А привычка листать ленту соцсетей перед сном обманывает мозг: синий свет экрана блокирует выработку мелатонина – гормона сна.

Не стоит забывать и про психологический багаж. Стресс и тревога – главные спонсоры ночной активности. Днем мы заняты делами и глушим внутреннее беспокойство. Но ночью, когда внешние раздражители исчезают, мозг решает, что самое время переварить накопленный стресс. Из-за выброса кортизола мы буквально выныриваем из сна.

Что делать, если вы проснулись? Главное – не смотреть на часы. Подсчет минут до будильника запускает волну паники. Не пытайтесь заставить себя уснуть силой. Если не получилось за 20 минут, встаньте, займитесь чем-то монотонным при тусклом свете, и вскоре сон вернется сам.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific