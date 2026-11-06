Древнее Геродота: археологи нашли следы курения конопли в скифских курганах Сибири

Международная экспедиция, в состав которой вошли исследователи из России, Германии и Швейцарии под патронажем Бернского университета, установила новый исторический рубеж. Доказано, что ритуальное использование конопли для изменения сознания практиковалось людьми уже 2800 лет назад. Это отодвигает известную дату начала подобных обрядов на три столетия вглубь веков.

Раскопки велись в Уюкской котловине на юге Сибири, в Республике Тыва. Объектом изучения стал памятник Туннуг-1 — одно из наиболее ранних монументальных захоронений скифов, мигрировавших из центральных регионов Азии. Полевой сезон для участников поисковой группы сопряжен с тяжелыми бытовыми условиями: специалистам приходится месяцами обитать в палатках посреди открытой степи, где заболоченные участки весной сменяются резкими заморозками и снегом, а окрестности свободно пересекают табуны лошадей.

Среди инвентаря, включавшего оружие и детали конской сбруи, ученые обнаружили темные мелкие частицы. Ими оказались зерна растения рода Cannabis в количестве более тысячи штук. В непосредственной близости от них сохранились фрагменты человеческих волос. Лабораторный радиоуглеродный анализ позволил установить, что возраст семян составляет около 2800 лет. Кроме того, изучение волосяного покрова выявило наличие метаболитов активных соединений данного растения. Специалисты полагают, что этот факт исключает версию о простом погребальном даре. Конопля была задействована участниками церемонии прощания непосредственно для достижения состояния транса.

Джино Каспари, курирующий работы в поле, с иронией заметил, что проводить токсикологический скрининг останков возрастом почти в три тысячелетия выпадает крайне редко. При этом точный способ введения вещества в организм — курение, вдыхание паров или иное — установить так и не удалось.

Представители экспертного сообщества отнеслись к открытию с долей скепсиса. Фолькер Аувэртер, возглавляющий отдел судебной токсикологии в Университетском медицинском центре Фрайбурга, указал на методологическую уязвимость. По его словам, анализ волос является научно слабым аргументом, так как частицы пыльцы или смолы могли попасть на них из окружающего грунта, а не через кровоток.

Для формирования окончательного суждения требуется проведение полноценной судебно-медицинской экспертизы. Однако в поддержку примененной методики высказалась Элиса Герра Доче из Университета Вальядолида, специализирующаяся на психоактивных веществах в доисторической Европе. Она подчеркнула, что трихологический анализ давно зарекомендовал себя в археологической практике и именно он дает возможность разграничить факт ритуального употребления и простое наличие растения в качестве подношения.

Интерес научного мира к психотропам прошлого имеет давнюю историю. Еще античный автор Геродот в пятом столетии до нашей эры фиксировал обычаи степных народов вдыхать испарения конопли. Хотя зерна этого растения и ранее фиксировались в высокогорных усыпальницах Центральной Азии, сами по себе они не служили доказательством, так как сырье активно применялось для выработки масла и прядения нитей. Именно совмещение огромного объема семян с биологическим материалом человека в Туннуге-1 впервые позволило науке связать данный вид флоры именно с практикой опьянения, при условии, что выводы коллектива устоят перед критикой оппонентов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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