Эффект «творческого похмелья»: почему успех на сцене оборачивается тоской на следующее утро

Специалисты из City University of New York выявили парадоксальную закономерность в жизни людей искусства. Оказывается, пик творческой активности, будь то написание картины или музыкального произведения, гарантирует профессиональному автору эмоциональный спад и дурное расположение духа на следующие сутки. Исследователи дали этому явлению наименование «творческого похмелья». Если в день созидания самочувствие деятеля культуры стабильно улучшается, то утренняя оценка на следующий день демонстрирует резкий рост негатива.

Научный коллектив, который возглавили докторант Кайл Смит и профессор Дженнифер Дрейк, вел работу почти четырнадцать суток. В опросе задействовали 355 респондентов. Основную массу составили 202 представителя творческих специальностей, чей доход напрямую зависел от их таланта. Для сопоставления привлекли 153 человека из контрольной выборки, чья связь с искусством была эпизодической. Ежедневно эти люди давали ответы на вопросы тринадцати анкет, описывая свои занятия и внутреннее состояние по целому ряду параметров.

Для замера уровня счастья эксперты применили диагностическую модель PERMA. Она позволяет оценить пять граней благополучия: наличие приятных переживаний, глубину погружения в процесс, качество социальных связей, наличие жизненных целей и чувство самореализации. В те даты, когда респонденты много работали, абсолютно все фиксировали подъем по большинству этих шкал. При этом у мастеров своего дела изначальный порог счастья был существенно выше, особенно в пунктах, касающихся осмысленности бытия и контактов с социумом.

Однако общая картина серьезно искажается при рассмотрении суточной динамики. У тех, кто занимается искусством ради удовольствия, позитивный заряд не исчезает, а трансформируется в прекрасное расположение духа и гармонию в общении на следующий день. Для профессионалов идентичная нагрузка действует иначе — она провоцирует резкий откат и эмоциональное истощение.

По словам профессора психологии из Бруклинского колледжа Дженнифер Дрейк, на признанных авторов давит колоссальный прессинг. От них требуют постоянных публичных выступлений, сдачи готового материала в срок и жесткой саморефлексии. Именно поэтому популярный тезис о том, что созидательный труд всегда лечит душу, на поверку оказывается неполным.

Итоги этой работы заставляют пересмотреть популярный стереотип о вечно страдающем гении. Созидание объективно дарит радость здесь и сейчас, но феномен эмоциональных качелей проявляется исключительно у тех, кто сделал искусство своей профессией и средством к существованию. Научная группа настаивает на том, что выявленный разрыв необходимо брать в расчет при разработке мер психологической защиты, а также при планировании просветительских проектов, ориентированных на работников культурной сферы. Любительское хобби лечит, тогда как коммерческий заказ требует периода обязательного восстановления. Программы поддержки ментального здоровья должны учитывать эту специфику, предлагая профессионалам инструменты для компенсации неизбежного спада.

Результаты исследования опубликованы в The Journal of Positive Psychology.

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