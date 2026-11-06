Chery Tiggo 2 получил нулевой рейтинг защиты пассажиров

По итогам краш-тестов организация Latin NCAP присвоила популярному китайскому кроссоверу Chery Tiggo 2 рекордной низкий рейтинг – абсолютно нулевой уровень безопасности. Это означает смертельный риск для всех, кто находится внутри, в случае мало-мальски серьезной аварии. Что интересно, показатели защиты пешеходов составили 48,89%, а эффективность систем помощи водителю – 45,45 %. Налицо перекос в организации безопасности при эксплуатации этой модели, что был вынужден признать и сам производитель.

С семейством Chery есть важный фактор – это бюджетные автомобили, которые очень активно продвигаются на рынках Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Они продаются уже в 80 странах, а модель Tiggo 2 одна из самых популярных, поэтому проблемы с безопасностью представляют угрозу для множества людей. Компания Chery нередко подвергается критике за стремление к сиюминутной выгоде в ущерб другим качествам, в чем прилюдно повинился ее глава Инь Тунъюэ во время выступления 21 октября на конференции World Intelligent Connected Vehicles Conference.

Причиной самобичевания представителей Chery стал инцидент в начале октября в Малайзии, когда у кроссовера Omoda 5 на ходу отвалился узел задней оси. Власти Малайзии тотчас приостановили использование этой модели, а компания отозвала 8878 автомобилей для проверки.

В случае с Chery Tiggo 2 оказалось, что при фронтовых ударах конструкция корпуса не держит нагрузку и люди на передних сидениях будут зажаты на уровне ног и грудной клетки. С немалой вероятностью машина при этом загорится, что лишает их шансов на спасение. Системы безопасности для детей также не выдерживают критики – нагрузки при столкновениях значительно превышают допустимые нормы, а самых маленьких может просто выкинуть из сидения. И в целом данная модель не обеспечивает защиту людей небольшого телосложения во втором ряду.Источник — CarNewsChina