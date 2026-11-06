«Вояджер» начинает терять связь с Землей

Проект «Вояджер» жив и продолжает привлекать к себе внимание. В частности, 18 и 19 октября в НАСА не на шутку переполошились, когда аппарат перестал выходить на связь. Сейчас она восстановлена, но что было причиной сбоя, остается загадкой. И это еще больше тревожит специалистов, так как приближается историческая веха – «Вояджер» уже удалился от Земли почти на целый световой день.

Важное событие произойдет 18 ноября, когда «Вояджер» преодолеет отметку в 25,902 млрд км, после чего радиосигнал от него будет идти до Земли более 24 часов. А если говорить про двустороннюю связь, то на передачу сигнала и получение подтверждения потребуется уже 48 часов. Это очень сильно усложняет и без того не самое простое удаленное управление аппаратом, что и является предметом головной боли инженеров НАСА.

Уже много лет «Вояджер» работает в режиме «умирания», когда на нем постепенно отключают наименее важные системы ради экономии энергии. Ее источником служит реактор РИТЕГ – распад плутония в нем дает тепло, которое согревает механизмы и используется для выработки электричества. Но количество радиоактивного вещества в аппарате ограничено и постоянно уменьшается, из-за чего система теряет 4 Вт мощности каждый год. А «Вояджер» путешествует в космической дали с 1977 года.

В сентябре НАСА провело операцию «Большой взрыв», в ходе которой было отключено три важных энергоемких инструмента на борту «Вояджера». Аппарат способен и сам временно переключать энергопотоки, а с учетом огромного расстояния до него отчеты об этом доходят с запозданием. Предполагается, что 18-19 октября произошло переключение на резервные двигатели для выравнивания курса, из-за чего и была временно отключена система связи. Расследование все еще продолжается.Источник — NASA