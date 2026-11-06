Ученые подтвердили связь варианта гена MUC5B с двумя фиброзирующими заболеваниями легких у российских пациентов

Исследователи Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова совместно с коллегами из НИИ пульмонологии ФМБА России впервые изучили связь одного из распространённых вариантов гена MUC5B с идиопатическим лёгочным фиброзом и фибротическим гиперчувствительным пневмонитом среди российских пациентов. Работа показала, что у этих заболеваний может быть частично общая генетическая предрасположенность.

Это разные заболевания, которые сопровождаются развитием фиброза лёгочной ткани. Поиск объединяющих их генетических факторов помогает понять, какие биологические особенности создают предрасположенность к этому процессу.

Интерстициальные болезни лёгких, как правило, развиваются постепенно. Чаще всего сначала у пациентов появляются одышка при физической нагрузке и кашель. По мере прогрессирования заболевания пациентам становится всё тяжелее переносить физические нагрузки, возникает быстрая утомляемость. Также у некоторых может снижаться аппетит, развиваться анорексия. Фиброзирующие интерстициальные заболевания лёгких по-прежнему часто диагностируют с опозданием на один–три года. Во многом это происходит из-за того, что их симптомы неспецифичны, врачи недостаточно осведомлены об этих заболеваниях, и зачастую пациент получает направление в специализированный центр с опозданием.

Идиопатический лёгочный фиброз — это особая форма хронической прогрессирующей фиброзирующей интерстициальной пневмонии, которая встречается в основном у пожилых людей. Со временем патологические процессы приводят к тому, что нормальная альвеолярная архитектура в лёгких заменяется рубцовой тканью.

Гиперчувствительный пневмонит — это воспалительное или фиброзное заболевание паренхимы лёгких и мелких дыхательных путей, которое развивается у предрасположенных к нему людей после ингаляционного воздействия агентов, вызывающих иммунный ответ.

Ген MUC5B кодирует один из основных муцинов — белков, входящих в состав защитной слизи дыхательных путей. Его повышенная активность может приводить к избыточной выработке муцина, нарушать очищение дыхательных путей и способствовать развитию фиброза.

T-аллель этого варианта гена MUC5B связан с повышенным риском идиопатического лёгочного фиброза.

Исследование объединило данные 114 пациентов. В качестве референсной базы использовались данные свыше 89 тысяч человек — участников Национальной генетической инициативы «100 000 + Я». Частота T-аллеля составила 28% у пациентов с идиопатическим лёгочным фиброзом и около 27% у пациентов с фибротическим гиперчувствительным пневмонитом. В референсной базе частота T-аллеля составляла около 10%. Повышенная частота варианта при обоих диагнозах поддерживает гипотезу об общих факторах предрасположенности к фиброзированию.

Для нас было важно получить данные именно о российских пациентах. Частоты генетических вариантов и их вклад в предрасположенность могут различаться между популяциями, поэтому собственные исследования необходимы для развития генетических подходов в пульмонологии в России. Связь гена MUC5B с двумя заболеваниями ставит следующий вопрос: как генетический фактор взаимодействует с факторами среды и различными особенностями организма? Ответ поможет лучше понять индивидуальную уязвимость перед фиброзированием лёгких, — отметил Владимир Олегович Сигин, первый автор исследования, заведующий лабораторией эпигенетики ожирения и диабета МГНЦ.

Поиск объединяющих факторов поможет понять, какие биологические особенности создают предрасположенность к патологическим процессам в лёгких.

Результаты опубликованы в журнале Diagnostics.

Фото: МГНЦ

Источник: Минобрнауки России